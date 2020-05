Endpunkt einer Stromautobahn

Philippsburg.Der Abbruch der Kühltürme des Atomkraftwerks Philippsburg ist ein logistisches Mammutprojekt, das die Beteiligten jahrelang vorbereitet haben. Aber warum werden die beiden 152 Meter hohen Betonriesen am 14. oder 15. Mai überhaupt gesprengt?

„Der Abbruch trägt dazu bei, dass eine der großen und für die Energiewende notwendigen Stromtrassen zwischen Nord- und Süddeutschland realisiert werden kann“, erklärt Jörg Michels, Geschäftsführer der EnBW Kernkraft GmbH. Dort, wo die beiden Türme noch in den Himmel ragen und aus großer Entfernung sichtbar sind, soll ein Gleichstrom-Umspannwerk entstehen. Bauherr dieses auch Konverter genannten Werks ist die Transnet BW, eine Tochter des EnBW-Konzerns.

Verbindung bis an die Nordsee

„Der Konverter wird der südliche Endpunkt des Netzausbauprojekts Ultranet werden“, so Michels. Das Bauvorhaben besteht aus einer 340 Kilometer langen Stromautobahn, die von Osterath in Nordrhein-Westfalen bis Philippsburg verläuft. Bis 2024 soll die Trasse A Süd fertiggestellt sein und eine Übertragungskapazität von 2000 Megawatt garantieren. Ein Jahr später, so plant es die Transnet BW, kann auch A Nord eingeweiht werden – ein Erdkabel, das zwischen Osterath und dem niedersächsischen Emden verläuft. Beide Trassen zusammen bilden den Korridor A, über den in Norddeutschland erzeugte Windenergie in den Süden transportiert werden soll.

Schauplatz der Energiewende

Damit der Strom möglichst verlustfrei bei den Verbrauchern ankommt, muss er am Anfangspunkt der Übertragung von Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt werden. Am Endpunkt der Leitung, in Philippsburg, erfolgt wieder die Rückumwandlung in Wechselstrom – im Umspannwerk, das auf dem Gelände der Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks gebaut wird. „Der Stromtransport funktioniert auch umgekehrt, beispielsweise um überschüssigen Strom von Süd nach Nord zu transportieren“, heißt es vonseiten der EnBW.

Der Kraftwerksstandort Philippsburg ist somit ein Schauplatz der Energiewende: Wenn die Atomkraft gewichen ist, soll dort in Zukunft mehr Strom aus Windkrafträdern ankommen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.05.2020