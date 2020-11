Engpässe gibt’s auch im nächsten Jahr

Auch wenn zwei Dauerbaustellen in der Region beendet sind: Auch im kommenden Jahr werden Großbaustellen auf den Autobahnen den Verkehr in der Region behindern.

A 656: Nach der Frostperiode geht es hier an die Sanierung der beiden Fahrbahnen in Richtung Mannheim. Auf eine Länge von etwa zwei Kilometer wird so genannter Flüsterasphalt eingebaut, der den Verkehrslärm leiser werden

...