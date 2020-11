Entscheidung über „Wolfsgärten“ im Dezember

Heidelberg.Soll das Ankunftszentrum des Landes für Geflüchtete auf den „Wolfsgärten“ entstehen oder nicht? Nach einer zweieinhalbstündigen Diskussion hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend keine Empfehlung gegeben. Einstimmig wurde das Bürgerbegehren des Bündnisses gegen den Standort in Wieblingen als zulässig bewertet. 9500 gültige Unterschriften waren vorgelegt worden, das Quorum erreicht. Am 17. Dezember soll der Gemeinderat darüber entscheiden, ob es einen Bürgerentscheid gibt und wann er organisiert wird - ob parallel mit der Landtagswahl am 14. März 2021 oder am 11. April 2021. Das baden-württembergische Innenministerium plant offenbar derweil mit einem dezentralen System von landesweit 13 Aufnahmestellen für Geflüchtete. miro

