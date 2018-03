"Er wollte das Stadtbild plakativ vermüllen“

Anzeige

Landau.Egal aus welcher Richtung man nach Landau fährt, überall prangen weiße Plakate mit provozierenden Parolen über angebliche Missstände bei Behörden, Stadtverwaltung und Justiz auf Verkehrszeichen oder Hinweisschildern. Und das seit fast zwei Jahren. Die Beschimpfungen verweisen auf eine Internetseite mit dem Titel „Behördenmoron“, die von einem 54-jährigen Landauer mit puzzle-artig bunten „Enthüllungen“ gefüllt wird. Martin B. nennt sich selbst „Whistleblower“ – also Skandalaufdecker – und stellt sich mit WikiLeaks-Gründer Julian Assange in eine Reihe. In der Südpfalz-Stadt nennen ihn die Menschen nur den „Plakatekleber“.

Gestern hat das Landgericht Landau seinem Tun vorerst ein Ende gesetzt: Die Dritte Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Helmut Kuhs verurteilte den arbeitslosen Fassadenschmierer wegen Sachbeschädigung zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Außerdem ordnete die Kammer die Einziehung von mehreren Dosen Permanent-Sprühkleber, Bürsten, Malerrollen, einem Drucker, einem Haushaltsbesen samt Verlängerungsrohr sowie haufenweise gedruckten Plakaten an, die sicher bald einen Platz in der Innenstadt gefunden hätten. Bis in den Januar hinein war Martin B. mit seiner Kleberei höchst aktiv. Von der historischen Rathausfassade und den neuen Infostelen am Festungsrundweg über die elektronischen Hinweistafeln am Busbahnhof bis zu Werbeflächen am Alten Messplatz hat er nichts ausgelassen.

Klebstoff greift Fassaden an

„Martin B. wollte das Stadtbild plakativ vermüllen – und das absichtlich“, betont Kuhs in seiner Urteilsbegründung. „Die Tatsache, dass er einen Sprühkleber verwendet hat, der nicht wasserlöslich ist, zeigt, dass er genau wusste, was er tat. Es war ihm klar, dass es bei der Beseitigung der Plakate erhebliche Komplikationen geben würde“, hebt Kuhs auf den Vorsatz bei den 38 angeklagten Taten ab. Der Klebstoff greife die Folien von Verkehrsschildern an und dringe in den Putz von Hausfassaden ein. „Obwohl die Plakate am Rathaus entfernt worden sind, sieht man noch genau, wo sie hingen“, schildert der Richter die Problematik. Der Schaden liege etwas niedriger als die angeklagten 23 000 Euro.