Erbe von Ringerlegende droht zu verwässern

Schifferstadt.Das öffentliche Andenken an einen der größten deutschen Sportler des 20. Jahrhunderts ist in Gefahr. Wilfried Dietrich, besser bekannt unter dem Namen „Der Kran von Schifferstadt“, wird im dortigen Ringermuseum mit einem eigenen Raum geehrt. Kurz vor Weihnachten kam die Nachricht, dass das Gebäude unter Wasser stehe. Vor Ort blickt man auch wenige Wochen danach mit Sorge auf den Zustand.

Oben und unten summen die Trockenlegungsgeräte, auf dem Boden liegen Poster und Ordner voll mit gewelltem Papier. Das eigentliche Problem aber ist weder zu hören noch zu sehen: das Wasser in den Wänden und Böden des Gebäudes. Vor zehn Jahren hat Jürgen Fouquet die europaweit einmaligen Ausstellungsräume in dem Fachwerkbau im Ortskern eröffnet. Jetzt bangt er um ihre Zukunft.

Die gar nicht schöne Bescherung gab es wenige Tage vor Weihnachten: Der Besitzer des Hauses rief bei Fouquet an und informierte ihn darüber, dass das Museum unter Wasser stehe. Als Fouquet die Tür öffnete, schwappte es ihm schon entgegen. „Das war ein Schlag ins Kontor“, sagt er. Der Grund war ein Defekt an der Heizungsanlage im oberen Stockwerk. Nach einer Reparatur war ein Überdrucktopf übergelaufen, das Wasser bahnte sich einen Weg bis ins Erdgeschoss. Jürgen Fouquet sitzt in seinem Büro, auch dort ist ein Gerät zum Trockenlegen aufgestellt. Acht Zentimeter hoch habe das Wasser dort gestanden, erzählt er. Als wenn das noch nicht genug gewesen wäre: Kurz zuvor hatte der Schifferstadter Gewichtheber Heinz Kuhn Material für eine Ausstellung vorbeigebracht und auf dem Boden abgestellt – auch seine Unterlagen standen daher unter Wasser. Das restliche Inventar ist glimpflich davongekommen, wenn man von aufgeweichten Urkunden und Büchern absieht.

Ein Fall für die Versicherung

Das eigentliche Problem sind die Wände und Böden. „Die Fliesen hier müssen raus“, sagt Jürgen Fouquet im Büro im Erdgeschoss. Im Raum darüber ist der Holzboden aufgequollen. „Und auch die Wände müssen restauriert werden.“ Für das Haus gibt es eine Gebäudeversicherung, auch das Inventar ist versichert. Fouquet hofft nun, dass die Versicherungen zahlen – trotzdem bleibe die nötige Renovierung ein gewaltiger Kostenfaktor. Träger des Museums ist der kleine Schifferstadter „Verein zur Pflege und Kultur des Ringersports“, dessen Ehrenvorsitzender der 78-Jährige ist.

„Wir hoffen auf Spender und Sponsoren“, sagt er. Und auf helfende Hände: Unzählige Medaillen, Urkunden, Zeitungsartikel, Kleider und Pokale füllen die Vitrinen und hängen an den Wänden, insgesamt umfasst das Inventar 90.000 Exponate zur Geschichte des Kampfsports. „Das muss alles raus und zwischengelagert werden.“

Für den Trägerverein ist das Museum eine Liebeserklärung an die Sportart. Aus dem Rathaus bekommt es einen jährlichen Zuschuss von 3000 Euro. Fouquet hofft, dass die Stadt dem Verein künftig noch stärker unter die Arme greift. Für Bürgermeisterin Ilona Volk ist der Wasserschaden ein klarer Versicherungsfall. Allerdings versichert sie, mit dem Verein in Kontakt zu stehen. Bei einem Unternehmen in der Stadt habe sie nachgefragt, ob das Inventar während der Renovierung dort untergestellt werden könnte. „Das Ringermuseum bedeutet schon viel für Schifferstadt“ betont Fouquet. Selbst aus Russland und Amerika würden Besucher kommen. Bis auf weiteres müssen die Räume aber geschlossen bleiben: „Ich schätze, dass es Herbst wird, bis wir das Museum wieder öffnen können.“ Freuen würde das auch die Fans des „Krans von Schifferstadt“.

