Erdbeer-Ernte früh wie selten

Mutterstadt.Die Erdbeerbauern sind besonders früh in die Saison gestartet. Kurz vor Ostern seien die ersten Früchte im Folienanbau geerntet worden, teilten Landwirte in der Pfalz und in Rheinhessen mit. Die Erdbeeren im Freilandanbau blühen hingegen gerade erst. Auch in Nordbaden wird seit dem 19. April im Folientunnel geerntet, wenngleich zunächst in homöopatischen Dosen, wie Landwirt Dieter Hege sagte. Ab Mitte Mai starte die Freilandernte mit größeren Mengen

„In diesem Jahr rechnen wir mit sehr guten Mengen und Top-Qualitäten“, sagt Vorstand Reinhard Oerther bei der Vermarktungsgenossenschaft Pfalzmarkt in Mutterstadt – vorausgesetzt, das Wetter ist in den nächsten Tagen schön frühlingshaft. Vom Pfalzmarkt aus gelangen die Früchte von 40 Erdbeer-Erzeugern in den bundesweiten Lebensmitteleinzelhandel. Ein Erntebeginn früher als Mitte April sei im Folientunnel nicht möglich, erklärt Christof Steegmüller aus Offenbach an der Queich (Kreis Südliche Weinstraße). Die Sonne müsse eine gewisse Höhe erreichen, um die Fruchtbildung der Erdbeerpflanze auszulösen.

Allerdings stehen die Erdbeerbauern im Wettbewerb mit der Konkurrenz aus Spanien und Italien. Auch Früchte aus Treibhauskulturen in den Niederlanden kommen sehr früh auf den Markt. Zu schaffen machen den Landwirten die niedrigen Preise der Konkurrenz, die nach Angaben Steegmüllers wegen des höheren Mindestlohns und der Produktionsstandards für die deutschen Erdbeeren nicht erreichbar sind.

„Wenn der Handel schon zu Beginn der Ernte mit Sonderangeboten die Preise drückt, ist das unerträglich“, kritisiert der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt. „2,99 Euro für die 500-Gramm-Schale – das ist einfach keine Wertschätzung mehr von hochwertigem Obst.“ Auf diese Weise sei es den Landwirten kaum möglich, über die gesamte Dauer der Ernte rentabel zu wirtschaften. Hartelt appellierte an den Handel, den Wettbewerb der großen Ketten nicht auf dem Rücken der Obstbauern auszutragen.

Die Erntemenge hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, im vergangenen Jahr waren es rund 6000 Tonnen. Auf die Anforderungen des Handels nach einer frühzeitigen Ernte reagieren die Erdbeer-Produzenten mit Folienanbau. In den vergangenen 15 Jahren habe sich die Erdbeersaison von vier Wochen auf drei Monate verlängert.

Auch geschmacklich hat sich durch eine größere Sortenvielfalt etwas verändert. Besonders aromatisch können auch früh geerntete Früchte aus dem Folienanbau sein. Entscheidend seien die Sonneneinstrahlung und der Temperaturverlauf am Tag und in der Nacht, erklärt Steegmüller. „Je direkter die Sonne, desto besser das Aroma.“ lrs/bjz

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019