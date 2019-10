Frankenthal.Eine auf einem Acker bei Frankenthal entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwoch erfolgreich entschärft worden. Das teilten die Feuerwehr und die Polizei mit. Der Sicherheitsradius von 1000 Meter sei aufgehoben worden. „Der Verkehr auf dem vollgesperrten Teilstück der B9 wird ebenfalls sehr zeitnah nach Abbau der eingerichteten Sperrungen wieder freigegeben“, berichtete die Feuerwehr. Die US-amerikanische 500-Kilogramm-Bombe war am 21. September entdeckt worden. Wohnhäuser standen nicht in dem Sperrgebiet, das die Behörden um den Sprengsatz errichtet hatten.

Intensive Planung notwendig

Ursprünglich sollte die US-Fliegerbombe bereits vor drei Wochen entschärft werden. Doch sie lag in der Nähe von Hochspannungsleitungen und einem Strommast. Das hatte laut Stadt eine intensivere Planung nötig gemacht. Nach Angaben der Feuerwehr und der Stadt Frankenthal musste der Kampfmittelräumdienst die Bombe zunächst freilegen und dann 150 Meter von dem Strommast wegrücken, bevor sie entschärft werden konnte. lrs

