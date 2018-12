Erfolgreiche Entschärfung

Gönnheim.Um 12.21 Uhr gab die Polizei Entwarnung: Die 500 Kilo schwere Fliegerbombe in Gönnheim ist am Samstag erfolgreich entschärft worden. Das teilten Polizei und Kreisverwaltung in Bad Dürkheim mit. Für die Entschärfung der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg mussten alle rund 1600 Bewohner der Gemeinde vorübergehend ihre Häuser verlassen.

Die Evakuierung begann um 8 Uhr, zwei Stunden später kontrollierten Polizei, Feuerwehr und Ordnungsdienst, ob alle Bewohner dem Aufruf nachgekommen waren. Dazu wurde auch eine Drohne eingesetzt. Der Verkehr wurde um den Ort herumgeleitet, die Polizei bat, den Bereich weiträumig zu umfahren. Als Ausweichquartier für die Bewohner stand die Schwabenbachhalle in Friedelsheim zur Verfügung – auch Teile des Nachbardorfs wurden evakuiert. Beteiligt waren neben Polizei und Kreis auch das Rote Kreuz und Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Wachenheim. Auch das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr standen bereit. Der Kampfmittelräumdienstentsorgte die Bombe. fab/lrs

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/region

