Erlöse brechen ein

Neustadt.Hohe Erntemengen aus West- und Mitteleuropa und ein daraus resultierender Preisverfall haben 2017 nicht gerade zu einem Traumjahr für die Kartoffelerzeuger aus der Pfalz gemacht: „Unsere 300 Betriebe haben trotz der Wetterkapriolen einen tollen Job gemacht. Wir hatten sehr zeitig Frühkartoffeln in sehr guter Qualität verfügbar, aber paradoxerweise wollte der Handel sie nicht haben“, zieht Georg Riede, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft Pfälzer Frühkartoffeln, ernüchtert Bilanz. Ein Überangebot von Knollen aus Spanien habe im Juni und Juli bundesweit die Regale „verstopft“.

Regionaler Absatz stabil

„Es kam zu einem Preisrutsch, den wir in dieser Form noch nicht erlebt haben“, betont Riede. So sanken die Umsatzerlöse dramatisch und lagen zum Ernteende am 10. August bei 19 Millionen Euro gegenüber 30,35 Millionen Euro für den gleichen Vorjahreszeitraum. Auf den Wochenmärkten in der Region und in den Hofläden seien die Grumbeere dagegen gut nachgefragt worden. „Der regionale Absatz ist stabil geblieben“, so Riede. Künftig wolle man deshalb die Qualitäts- und Geschmacksvorteile der Pfalz noch gezielter ausspielen.