Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Anzeige

Birkenau.Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Birkenau: In der Nacht zum Mittwoch kam es zu einem Brand im Obergeschoss des Feuerwehrgerätehauses am Platz La Rochefoucauld. Um 2.28 Uhr wurde das Feuer gemeldet, knapp zwei Stunden später konnte der Einsatz durch die Feuerwehren der Gemeinde Birkenau und der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim beendet werden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei aus Heppenheim haben die Ermittlungen übernommen. Nachdem die Brandursache zunächst unklar war, geht die Kriminalpolizei nach derzeitiger Spurenlage von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, der ein Einbruch in das Gerätehaus vorausgegangen sein könnte, wie es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen heißt.

Nach bisherigen Feststellungen dürfte der Brand in einem Büro im ersten Obergeschoss ausgebrochen sein. Ein Fenster und Zimmertüren im Obergeschoss sind offensichtlich aufgebrochen worden. Die Räume waren verwüstet, als die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten begonnen haben.

Durch das Feuer ist das Gerätehaus erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Flammen haben sich über das Büro ins Treppenhaus, in dem benachbarten Raum sowie auf das Dach ausdehnen können. Durch die Hitzeentwicklung sind Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Die Kriminalpolizei schätzt den Schaden auf mindestens 150 000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.