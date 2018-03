Ermittlungen nach Schlägerei

Anzeige

Eberbach.Ein 24 Jahre alter Mann ist bei einer Schlägerei in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Nun sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall vom Faschingsdienstag. Laut Behörden soll der 24-Jährige in einer Gaststätte mit einem 60 Jahre alten Mann in Streit geraten sein, woraufhin er das Lokal mit seiner Begleiterin verließ.

Allerdings sei ihm der Ältere mit mehreren Begleitern gefolgt, die ihn dann mit Schlägen und Tritten traktierten und ihm eine Glasflasche ins Gesicht schlugen, so dass er in der Heidelberger Kopfklinik behandelt werden musste. Der 60-Jährige gab indes zu Protokoll, dass der Jüngere ihn geschlagen habe und dann weggelaufen und eine Treppe hinuntergefallen sei. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.