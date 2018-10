Ermittlungen zu möglicher Notwehr

Kirchheim.Bei den Ermittlungen zum tödlichen Polizeieinsatz in Kirchheim an der Weinstraße sind noch einige Fragen ungeklärt. Bislang ist laut Staatsanwaltschaft Frankenthal noch unklar, ob die Polizisten in Notwehr handelten. Die Auswertung der Spuren dauere an, sagte gestern ein Sprecher der Behörde. Derzeit werde untersucht, aus welcher Waffe die tödlichen Schüsse stammten.

Polizisten hatten am Freitag auf einen 25-Jährigen geschossen, der die Beamten nach Aussage der Ermittler zuvor mit einer Schere angegriffen hatte. Die Untersuchung, ob die Beamten in Notwehr handelten, sei Routine, sagte der Sprecher. „Die Rechtfertigung muss im Einzelnen geprüft werden.“ Bei dem Einsatz wurden die beiden Polizisten durch Stiche schwer verletzt; eine Beamtin musste notoperiert werden. Beide konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Die 56 Jahre alte Mutter des Getöteten hatte die Polizei alarmiert und angegeben, ihr Sohn habe einen psychotischen Schub, stehe unter Drogeneinfluss und habe sie angegriffen. Auch sie kam an dem Tag ums Leben. „Bislang spricht alles dafür, dass der Sohn seine Mutter getötet hat.“ Es seien allerdings noch Details zum Tod der Frau zu klären. lrs

