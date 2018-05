Erneut Automaten gesprengt

Anzeige

Viernheim: Geldautomat in Rhein-Neckar-Zentrum gesprengt

In der Region wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Geldautomaten aufgesprengt. Seit Oktober zerstörten die Diebe Geräte in Lampertheim, Mannheim-Lindenhof, Mutterstadt, Limburgerhof, Frankenthal, Bornheim, Wattenheim, Wörth, Brühl und bei einer weiteren Bank in Viernheim. In Ludwigshafen waren bereits zwei Bankfilialen betroffen. In einem dritten Fall in einem Ludwigshafener Einkaufsmarkt griffen die Räuber – letztlich erfolglos – zu einer Flex. Nicht immer gelangten die Täter tatsächlich an das Geld – in allen Fällen richteten sie jedoch hohen Sachschaden an. wk/cs

