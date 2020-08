Erneut drei Pferde verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar.Im Rhein-Neckar-Kreis hat ein Tierquäler erneut mehrere Pferde verletzt. Angaben der Polizei vom Dienstag zufolge drang der bislang unbekannter Täter vergangene Woche in der Nacht zum Freitag in eine Pferdekoppel im Bögnerweg in Wiesloch ein und verletzte drei Stuten an den Läufen. Welches Tatwerkzeug der Unbekannte verwendete, ist laut Polizei nicht näher bekannt.

Seit Anfang Juni wurden im Rhein-Neckar-Kreis fünf Pferde vorsätzlich durch Messer verletzt (wir berichteten). Ob diese Taten mit dem Vorfall in Wiesloch im Zusammenhang stehen, sei Teil der Ermittlungen und damit noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Eine Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Koppel“, die wegen der sich häufenden Fälle eingerichtet wurde, untersucht den Fall.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall in Wiesloch gibt es nun jedoch zumindest erste Hinweise auf einen möglichen Täter. Nach Angaben der Beamten war eine männliche Person aufgefallen, die sich in verdächtiger Weise über die Gegebenheiten des Hofs und dort angebrachte Überwachungskameras erkundigte. Der Mann soll etwa 50 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er habe einen Bauchansatz, dunkelbraunes Haar, das vorne kürzer als hinten sei, und gebräunte Haut. Der Verdächtige soll dialektfrei Deutsch gesprochen haben. Als Zeugen ihn sahen, trug er ein weißes T-Shirt und knielange kurze Hosen. Zudem hatte er ein Fahrrad bei sich. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/93 050 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

Die Ermittler hatten ihre Bemühungen im Zusammenhang mit den verletzten Pferden zuletzt deutlich verschärft. In Zusammenarbeit mit der Kriminaltechnik sollten alle Tatorte in Heddesheim-Muckensturm, Heidelberg-Pfaffengrund, Plankstadt und Dilsberg noch einmal untersucht werden, um Spuren zu finden und zu sichern. Dadurch erhoffen sich die Beamten objektive Hinweise auf den oder die möglichen Täter.

Daneben hat die Polizei einen Flyer und einen Podcast mit Handlungsempfehlungen für Pferdehalter veröffentlicht. Darin wird zu regelmäßigen Kontrollgängen, Überwachungskameras und doppelten Zäunen geraten. jei/lsw

