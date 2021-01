Erneut kein Mandelblütenfest in Gimmeldingen

Neustadt/Gimmeldingen.In Neustadt-Gimmeldingen wird es wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr kein Mandelblütenfest geben. Das teilte die Ortsvorsteherin Claudia Albrecht mit. Das beliebte Weinfest war bereits 2020 wegen Corona ausgefallen. Viele Besucher zog es trotzdem zu den Mandelblüten. Um einen Andrang dieses Jahr zu vermeiden, plädiert die Ortsvorsteherin die aktuelle Lage ernst zu nehmen und nicht nach Neustadt-Gimmeldingen zu kommen. Menschenmassen seien derzeit unbedingt zu vermeiden, appelliert Albrecht in Anbetracht der Mandelblütensaison in ein paar Wochen.

„Wir haben mit einem Sicherheitskonzept in Zusammenarbeit mit unserem Oberbürgermeister vorgesorgt“, betont Albrecht. Falls doch zu viele Touristen in die Ortschaft strömen, würden Sperrungen aufgestellt werden.

Um das zu vermeiden, werden dieses Jahr Alternativen geboten. Zum einen bietet die Ortsverwaltung über die Verkehrs- und Verschönerungsverein zwei Meter große Mandelbäume zum Verkauf an, die selbst eingepflanzt werden können. „Mit etwas Glück kann man in ein paar Wochen dann die Mandelblüten im eigenen Garten erleben“, so Albrecht. Ergänzend werden verschiedene Pakete für den Genuss zu Hause angeboten. Über die Website der Ortsverwaltung können Genießer Wein- und Erlebnispakete mit Weinen von lokalen Winzern bestellen und diese im eigenen Heim verkosten. Zusätzlich gebe es Rezepte rund um das Thema Mandel. "Mit unserem Angebot und vor allem mit den Bäumchen können Interessierte das Mandelblütenfest der etwas anderen Art langfristig genießen", so Albrecht abschließend.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.01.2021