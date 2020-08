Erneut Pferde auf Koppel verletzt - Polizei sucht Verdächtigen

Wiesloch.In der Nacht von Donnerstag, 13. August, auf Freitag, 14. August, sind auf einem Pferdehof in Wiesloch drei Stuten verletzt worden. Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, drang ein unbekannter Täter in eine Außenkoppel des Hofs im Bögnerweg ein und fügte den drei Pferden mit einem nicht näher bekannten Gegenstand Verletzungen an den Läufen zu. Bereits in den letzten Wochen wurden im Rhein-Neckar-Kreis mehrere Pferde mit scharfen Gegenständen verletzt. Beim Polizeipräsidium Mannheim wurde daher die Ermittlungsgruppe "Koppel" gegründet.

Im Zusammenhang mit der Tat in Wiesloch war zuvor eine männliche Person aufgefallen, die sich in auffälliger Weise über die Gegebenheiten des Hofs sowie über Überwachungskameras erkundigte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er soll einen Bauchansatz und dunkelbraune Haare sowie gebräunte Haut gehabt haben. Er sprach Deutsch ohne Dialekt und trug ein weißes T-Shirt und eine knielange kurze Hose. Die Person hatte ein Fahrrad bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06203/9305-0 zu melden.