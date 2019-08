Erneut weißes Pulver am Bismarckplatz gefunden - Sperrung aufgehoben

Heidelberg.Aufgrund eines weißen Pulvers ist der Bismarckplatz in Heidelberg am Mittwochmorgen erneut abgesperrt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, handelte es sich bei dem Stoff um Backpulver.

Der weiße, pulverähnliche Stoff wurde gegen 6.30 Uhr aufgefunden. Danach wurde der Bismarckplatz abgesperrt. Der Linienverkehr fuhr den Verkehrsknotenpunkt nicht an, sondern nur durch. Andere Haltestellen außerhalb der Sperrstellen wurden nach Angaben der Polizei angefahren. Näheres war zunächst nicht bekannt.

Bereits am Dienstagmorgen hatte verstreutes Mehl für eine kurzzeitige Sperrung am Bismarckplatz in Heidelberg gesorgt (wir berichteten).