Erneute Warnung vor Glatteis - Mehrere Unfälle

Südwest/Rhein-Neckar.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt erneut vor Glatteis und Schneefall durch gefrorene Nässe. In Baden-Württemberg wird es am Mittwoch auch tagsüber rutschig auf den Straßen.

Der Donnerstag wird im Norden Baden-Württembergs stellenweise sonnig, im Süden bleibt es eher bedeckt bei anhaltendem Schneefall. Wer in der Nacht zu Freitag vor die Tür muss, sollte sich warm anziehen. Die Tiefstwerte liegen bei minus eins bis minus elf Grad.

Mehrere Unfälle durch Glatteis

In der Nacht auf Mittwoch ist es in der Rhein-Neckar Region aufgrund glatter Straßen zu Unfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich hierbei meist um Alleinunfälle mit Blechschäden.

Unter anderem war die Auffahrt auf die A61 in Richtung Hockenheim am Autobahnkreuz Speyer wegen eines umgekippten Lkws für mehrere Stunden gesperrt. In Flörsheim-Dalsheim ist ein 18-Jähriger aufgrund der Glätte und zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte laut Polizei mit einer Straßenlaterne und einem Gebüsch des Bürgerhauses. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In Heppenheim im Kreis Bergstraße ist ein Kleinbus aufgrund glatter Straßen in ein parkendes Auto gerutscht. In Sinsheim, Eberbach und Bammental sind insgesamt fünf Autos jeweils durch Glätte ins Rutschen gekommen und dabei mit einer Leitplanke oder einem Bordstein kollidiert. Verletzt habe sich dabei niemand.

