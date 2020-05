Erneutes Plädoyer für Lockerungen

Einige Hütten im Pfälzerwald bieten Schorle „to go“ an. Simone Jakob

Neustadt.Der Pfälzerwald-Verein (PWV) hat erneut eine Erweiterung der Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz für seine Wanderhütten und Ausflugsgaststätten gefordert. Die Ausflugsziele könnten nur vernünftig betrieben werden, wenn dort Selbstbedienung für die Gäste möglich sei, sagte PWV-Hauptgeschäftsführer Bernd Wallner. Dieses System sei derzeit untersagt. Der Verein empfinde es nahezu als Willkür, dass Selbstbedienung gerade im Wald nicht erlaubt sein soll.

„Es ist dort ohne Probleme möglich, Abstände einzuhalten. Das Risiko ist ebenso wie bei einer Bedienung am Tisch nicht sehr groß. Es gibt mehrere Hygienekonzepte von einzelnen größeren Hütten mit Selbstbedienung in großen Abständen, denen die Ordnungsämter bereits zugestimmt hatten“, meinte Wallner. „Diese Konzepte wurden unverständlicherweise ohne Prüfung oder Begründung untersagt. Hierdurch werden auch Existenzen vernichtet“. Bei den Beschränkungen sollte die spezielle Situation der Hütten berücksichtigt werden, forderte der Hauptgeschäftsführer. „Die Hygienemaßnahmen einzuhalten, halten wir für sehr wichtig. Aber letztlich gibt es dafür fast nirgends so gute Bedingungen wie in vielen unserer Hütten.“

Trotz jüngster Lockerungen konnten Wallner zufolge nur wenige der rund 100 Hütten öffnen. Außer zusätzlichen Bedienungskräften sind weitere Gründe dafür, dass die Betreiber zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten die Daten der Gäste – Name, Adresse, Telefonnummer – notieren und auch Toiletten streng kontrollieren müssen. Dafür sei weiteres Personal nötig, über das viele Hütten nicht verfügen. lrs

