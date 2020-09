Erntestart bei „Kids an die Knolle“

Bad Dürkheim.Die Förderschüler der Sigmund-Crämer-Schule der Lebenshilfe in Bad Dürkheim haben am Donnerstag das Erntefinale des Schulgartenprojekts „Kids an die Knolle“ eingeläutet. Stellvertretend für mehr als 8000 Kinder an 294 Schulen in Rheinland-Pfalz buddelten die Mittelstufenschüler die Knollen aus den Hochbeeten, um sie anschließend zu wiegen und in Säcke zu füllen. „Ich freue mich schon auf den Kartoffelsalat, den wir in unserer Schulküche daraus machen“, sagt der elf Jahre alte Hyusein und grinst. „Als Salzkartoffeln mit Spinat und Rührei mag ich sie aber auch“, schickt er hinterher und gräbt weiter.

„Obwohl das Auspflanzen mitten in die Zeit der Corona bedingten Schulschließungen gefallen ist, haben eifrige Gruppen mit einigen Kindern die Knollen in den Boden gesteckt und den Start des Projekts ermöglicht. Und mit den Kartoffeln ist viel Wissen über gesunde Ernährung in den Köpfen der Kinder gewachsen“, sagt Hartmut Magin, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft Pfälzer Grumbeere, die das Projekt organisiert und die Kartoffeln zur Verfügung stellt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer schickte eine Videobotschaft an die Kinder und betonte den Stellenwert des Schulgartenprojekts. „Der praktische und selbsttätige Anbau an unserer Schule macht Spaß und fördert deswegen das Begreifen auf grundlegende Weise. Nach der Ernte steht jetzt natürlich die Zubereitung auf dem Stundenplan“, betont Schulleiter Bernhard Seefeld.

