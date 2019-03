Erntestart steht bevor

Erwarten die Saison: Erzeuger Thomas Reeb (l.) und Klaus Selinger. © Pfalzmarkt

Mutterstadt.Auf den Feldern in der Pfalz wird in den kommenden Tagen der erste Freiland-Spargel der Saison gestochen. Wie der Pfalzmarkt in Mutterstadt mitteilt, rechnen die Landwirte nach dem späten Auftakt im vergangenen Jahr für 2019 mit einem sehr frühen Erntestart. „Wegen des stürmischen Wetters zuletzt dürfte es sich anfangs noch um geringe Mengen handeln“, erklärt ein Sprecher. Das erste Stangengemüse werde daher vorwiegend über Direktvermarkter zu den Kunden gelangen. Bei der aktuellen Wetterprognose rechne die Erzeuger-Genossenschaft jedoch bereits ab Ende März mit größeren Mengen.

Mit einer Fläche von rund 650 Hektar zählt die Pfalz zu den wichtigsten – und frühsten – Anbaugebieten Deutschlands. Über den Pfalzmarkt werden in der rund zweimonatigen Spargelsaison voraussichtlich um die 1000 Tonnen Spargel abgefertigt. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019