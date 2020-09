Erst randaliert, dann Partnerin beschimpft und verletzt

Edenkoben.Ein Mann hat im pfälzischen Edenkoben seine Frau am Arm verletzt. Nach Angaben der Polizei ist er am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr betrunken nach Hause gekommen und hat Streit angefangen. Währenddessen hat er im Wohnzimmer randaliert. Als die Frau eingriff, wurde sie mit Schimpfwörtern beleidigt und am Arm verletzt. Sie erstattete daraufhin Anzeige gegen ihn. Die Polizei appelliert an Frauen, denen es ähnlich geht, sich an die Polizei zu wenden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020