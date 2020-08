Erst Schwarz, nun Rot

Unbekannte haben die Tür einer Gaststätte mit Farbe beworfen. © Polizei

Bad Dürkheim.Unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei die Eingangstür einer Gaststätte in Bad Dürkheim in der Wasserhohl mit Farbe verschmiert. Die Täter haben vermutlich einen mit roter Farbe gefüllten Luftballon gegen die Eingangstür geworfen und diese dabei beschädigt.

Bereits vor einer Woche sei es zu einem ähnlichen Angriff gekommen, damals mit schwarzer Farbe, teilten die Beamten mit. Der Schaden beträgt 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322/96 30 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de red

