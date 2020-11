Erst wenige Standorte für Impfzentren in der Region stehen fest

Rhein-Neckar.Von Bernhard Zinke

Bis 15. Dezember müssen die Impfzentren in Deutschland einsatzbereit sein. Auch in der Region arbeiten die Kreise und Städte unter Hochdruck an dem Thema. Alle Verwaltungen signalisieren zweckoptimistisch: Wir schaffen das! Allerdings steht zweieinhalb Wochen vor dem Stichtag vielfach noch gar nicht fest, wo die Impfzentren stehen werden. Der Druck ist groß, obwohl es

...