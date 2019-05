Erste Küken geschlüpft

Landau.Seit Ostern schlüpfen in Storchennestern in der Pfalz die ersten Küken. 30 Nester gibt es inzwischen in Bornheim bei Landau. Und dort herrscht reges Treiben. Storcheneltern kommen mit dem Füttern des Nachwuchses und der Brutpflege kaum nach. Anhand von Nestkameras können Internetnutzer unter der Adresse www.pfalzstorch.de sogar dabei zusehen. Das Storchenzentrum lädt zudem mittwochs zu kleinen Storchentouren ein. Ab 15 Uhr findet ein etwa einstündiger Rundgang durch das Dorf statt. sal

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.05.2019