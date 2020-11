Erster Eiswein in der Pfalz gelesen

Bad Dürkheim.Bei minus neun Grad haben Winzer der Genossenschaft Herrenberg-Honigsäckel in Bad Dürkheim-Ungstein den ersten Eiswein des Jahres gelesen. „Die Temperaturen waren perfekt“, sagt Geschäftsführer Gerd Freiermuth. Die gesunden Trauben der französischen Weißweinsorte Petit Manseng seien in der Lage Dürkheimer Feuerberg geerntet worden. 154 Grad Oechsle hat Freiermuth gemessen.

Der vergleichsweise frühe Zeitpunkt für eine Eisweinlese sei sehr förderlich für die Qualität, erklärt auch der Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI) Ernst Büscher.

Eisweine gelten als Krönung eines Jahrgangs, weil die aromatischen Inhaltsstoffe der Beeren durch das Gefrieren konzentriert werden. Allerdings müssten die Trauben durchgefroren sein. Dazu braucht es mindestens minus sieben Grad über einige Stunden. Das gefrorene Wasser in den Beeren verbleibt in der Weinpresse. „Von der Kelter tropft der Saft dann zuckersüß wie Honig“, so Büscher. Auch in Rheinhessen, Franken, im Rheingau und an der Nahe sei Eiswein gelesen werden. sin/dpa

