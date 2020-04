Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg: Wurstmarkt fällt wohl aus

Bad Dürkheim.Stück für Stück weicht beim Bad Dürkheimer Christoph Glogger (SPD) die Zuversicht, dass das größte Weinfest der Welt in diesem Jahr gefeiert werden kann. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht stattfinden. Der Termin für das Fest in Nachbarschaft des Riesenfasses liegt zwar einige Tage später, am 11. September, aber dass bis zu 650 000 Besucher an zehn Festtagen auf dem Wurstmarktplatz zusammenkommen, sei aus jetziger Perspektive schwer vorstellbar, so Glogger im Gespräch mit dieser Redaktion. Aus seiner Erinnerung wäre es das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass der "Wuma", wie er verkürzt bezeichnet wird, ausfällt. Noch allerding ist die Entscheidung nicht gefallen: Ende Juni findet sich der Stadtrat der rund 20 000 Einwohner zählenden Gemeinde zusammen, um die Lage zu bewerten. Als epedemologisch riskant gilt das Weinfest nicht nur wegen der drangvollen Enge in den sogenannten Schubkarchständen, sondern auch, weil es zum Wurstmarkt gehört, dass das Weinglas herumgereicht wird. Das ist auch für Glogger ein relevanter Punkt. "Auf dem Wurstmarkt lässt sich kein Abstand organisieren", sagt er. Großes Mitleid empfindet er bereits jetzt mit den Schaustellern und Marktbeschickern. "Das ist schon bitter. Wir sind mit einigen von ihnen regelmäßig im Kontakt." Trotzdem werde man sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass Dürkheims Markenzeichen 2020 ausfällt.