„Es geht um Sicherheit, nicht ums Kasse machen“

Rhein-Neckar.Auf rheinland-pfälzischer Seite gehören die grauen Geräte mit dem roten Blitz-Schlitz längst zum Bild entlang der Autobahnen. Jetzt zieht Baden-Württemberg nach: Am Freitag haben Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) einen Blitzer-Anhänger, einen sogenannten Enforcement Trailer, an das Mannheimer Polizeipräsidium übergeben.

Bis Ende 2021 will die Landesregierung alle Flächen-Polizeipräsidien mit solchen Geräten ausstatten. Schon jetzt sind sechs Blitzer-Anhänger im Einsatz und können die großen Ost-West- und Nord-Süd-Achsen im Land auf Tempoverstöße überwachen. Insgesamt werden zwölf Anhänger zum Preis von je 150 000 Euro angeschafft. „Es geht um Sicherheit und um Menschenleben, nicht ums Kasse machen“, betonte Strobl bei der Übergabe den Zweck der Anschaffung. Schließlich ist überhöhte Geschwindigkeit Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. 179 Menschen seien im vergangenen Jahr auf Baden-Württembergs Straße gestorben, „an jedem zweiten Tag ein Toter“, verdeutlichte der Innenminister und gab die „Vision Zero“ aus, nämlich gar keine Toten mehr auf den Straßen des Landes.

Zwei der zwölf Blitzer hat das Verkehrsministerium bezahlt. Auch Verkehrsminister Winfried Hermann will die Unfallzahlen nach unten schrauben. Gerade an den vielen Baustellen mit engen Spuren sei hohe Geschwindigkeit gefährlich.

Seit Freitag im Einsatz

Der Mannheimer Anhänger ist seit diesem Freitag im Einsatz, steht aktuell an der Autobahnraststätte Hockenheim West und überwacht das Tempo in Richtung Süden. Insgesamt sind im Bereich des Präsidiums zwischen Sinsheim, Kronau, Speyer und Hemsbach 16 Einsatzstellen vorbereitet, verrät Alexander Ulmer, Leiter der Verkehrspolizei. Das Gerät sei 14 Tage am Stück und rund um die Uhr einsetzbar – „eine große Ressourcen-Ersparnis“, rechnet der Polizist vor. Für eine herkömmliche Tempomessung wären für den Zeitraum von zwei Wochen knapp 100 Kollegen nötig. Jetzt stellen die Kollegen den Enforcement Trailer in einer halben Stunde auf und tauschen mal den Akku oder Datenträger aus. Auch die Schreibarbeit entfällt, da die Bilder direkt an die Bußgeldstelle übermittelt werden. Gemessen wird übrigens gleichzeitig auf allen Fahrspuren. Das Gerät erkennt den Unterschied zwischen Lkw und Pkw. Die Geräte sind auch gegen Übergriffe wütender Verkehrssünder geschützt, schusssicher und mit Alarmanlage ausgestattet. „Die Polizei ist in wenigen Minuten vor Ort“, sagt Ulmer.

Auch wenn die Einnahmen kein Grund für die Anschaffung sind: Die Blitzer-Anhänger werden eine Menge Bußgeld in die Landeskasse spülen. Auf rheinland-pfälzischer Seite besitzt man Erfahrungswerte: Bis zu drei Millionen Euro kann ein einziges Gerät pro Jahr erwirtschaften.

Samstag, 18.07.2020