„Es tut mir leid, dass die Tiere leiden mussten."

In diesem leerstehenden Haus soll die Tierärztin 15 Hunde gehalten haben. © sin

Landau.

Vor dem Landauer Landgericht hat das Berufungsverfahren gegen eine Tierärztin aus der Südpfalz begonnen. Die Frau war im Oktober vom Amtsgericht Landau wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Betrugs zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Zudem darf sie fünf Jahre keine Tiere mehr halten und drei Jahre nicht mehr als Tierärztin arbeiten. Dagegen hatten sowohl die Veterinärin als auch die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt.

Strittig ist nach Angaben des Verteidigers Christian Süß vor allem das Strafmaß, er will eine bewährungsfähige Strafe für seine Mandantin erreichen.

Laut Staatsanwaltschaft soll die Frau 43 Hunde und Katzen über Monate hinweg in zwei unbewohnten Häusern nicht artgerecht gehalten und ihnen so „erhebliche Leiden“ zugefügt haben. Auch zwei ausgewachsene Bennett-Kängurus hätten sich in ihrem Besitz befunden. Sie seien in ein 0,8 Meter hohes Gitter-Gehege eingesperrt gewesen. Die Tiere waren im April 2017 bei einem Polizeiansatz befreit worden. Beteiligte Beamte sprachen davon, dass man die Häuser wegen des Gestanks und der kniehoch stehenden Fäkalien nur in Schutzoveralls, Füßlingen und mit Atemschutzmasken betreten konnte.

„Es tut mir leid, dass alles so gekommen ist und die Tiere leiden mussten. Ich habe einfach zu spät erkannt, dass ich es nicht schaffe, die Tiere zu versorgen.“ Am Anfang habe sie noch versucht, die Häuser täglich zu putzen, später nur noch dreimal die Woche. „Aber die haben einfach mehr Dreck gemacht, als ich wegputzen konnte.“ Nach der Durchsuchung ihrer Praxis und der Beschlagnahmung aller Tiere sei sie massiven Hass-Attacken ausgesetzt gewesen. „Ich habe Drohanrufe bekommen, man hat mir Steine auf mein Auto geworfen und einen Galgen vor das Haus gestellt“, erzählt sie schluchzend. Bitterböse Drohanrufe bekomme sie auch heute noch.

Derzeit versuche sie, ihre Praxis - in der nun ein bei ihr angestellter Tierarzt arbeite - zu verkaufen. „Doch sobald ich den Ort nenne, googeln die mich und springen wieder ab“, erzählt sie. Zwar praktiziere sie seit Januar 2018 als Tierheilpraktikerin, „aber damit verdiene ich gar nichts. Wir müssen bald schließen.“ Außerdem habe sie 440000 Euro Schulden - alleine 50000 Euro habe sie an die Kreisverwaltung für die Unterbringung der beschlagnahmten Tiere bezahlen müssen. Geld habe sie mittlerweile überhaupt keines mehr, im Moment lebe sie kostenfrei bei ihrer Mutter, „die bekocht mich auch“. Als Tierärztin wolle sie nie mehr arbeiten. „Wenn ich die Praxis verkaufe, kann ich in Rente gehen - ich habe keinen Bock mehr.“ (sin)