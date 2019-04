Etsch „regiert“ an der Bergstraße

Weinheim.Franziska Etsch (26) aus Lützelsachsen, neue Weinprinzessin der Badischen Bergstraße, will auch jüngeren Menschen den Wein nahebringen. An der Bergstraße trifft sie auf gleichgesinnte junge Winzer. Ein guter Wein ist die beste Tourismuswerbung. Maria Zimmermann, Vorsitzende des Tourismusservice Bergstraße, weiß das. Sie hat sich besonders gefreut, als Etsch in Wiesloch zur neuen Weinprinzessin der Badischen Bergstraße gewählt worden ist.

Etsch trug die Krone bereits in ihrem Heimatort Lützelsachsen in den Jahren 2011 und 2012. Heute hat sie einen Master in Sozialer Arbeit und ist bei der Ambulanten Familienhilfe beschäftigt. Am offiziellen Maimarkt-Rundgang wird sie erstmals die Bergstraße vertreten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019