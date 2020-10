Etwas Trump steckt in uns allen

Kallstadt/Mannheim.Manchmal scheint ein Double echter als das Original. Wenn der Schauspieler Alexis Bug als Donald Trump über die Bühnen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg tobt, wirkt er oft überzeugender als der US-Präsident. „Kallstadter Saukerl“ lautet der wenig schmeichelhafte Titel des Drei-Personen-Stücks, mit dem Bug an Rhein und Neckar in Theatern viel Applaus erntet. Die bittere Realsatire ist vor der US-Präsidentschaftswahl brandaktuell.

Eigentlich ist Bug in dem Stück gar nicht Donald Trump. Er sieht bloß so aus und benimmt sich so. Tatsächlich schlüpft der 47-Jährige in die Rolle des Toni Trump, ausgesprochen Drump. Bug leistet sich ein amüsantes Gedankenspiel: Was wäre, wenn der Großvater des US-Präsidenten nach seiner Auswanderung aus dem pfälzischen Kallstadt reich aus Amerika heimgekehrt wäre? Und sein Enkel würde nicht im Weißen Haus sitzen, sondern betriebe eine Kette von Frisörläden?

„Mein Toni ist Donald Trump minus USA. Der Rest ist identisch“, sagt Bug am Rande eines Auftritts im Mannheimer Kulturzentrum Capitol. Weißes Hemd, roter Schlips, Pfälzer Dialekt und etwas Fantasie: schon wird Bug zu Trump. „Ich spiele einen echten Menschen, mit dem ich mich als Schauspieler total identifiziere“, erzählt er. „Ich hole alles aus mir raus, den ganzen Dreck vor allem.“

Am Ende provoziert Toni als Büttenredner der Dorffastnacht eine Saalschlacht. „Das ist eine ziemlich genaue Beschreibung von Trumps Präsidentschaft, wie ich finde“, meint Bug. „Große Prunksitzung, dann Bürgerkrieg.“ „Die Zuschauer lachen über eine alternative Realität, die einen Trump zeigt, der keine reine Witzfigur ist, sondern ein Typ von nebenan“, erzählt Bug.

Bejahen einfacher Wahrheiten

Die Zuschauer kichern einerseits über Tonis Blödheit. „Sie ertappen sich aber auch beim Bejahen seiner einfachen Wahrheiten. Sie lernen sich als potenzielle Anhänger eines Populisten kennen.“ Bug zeigt den Trump in uns allen. Auch an diesem Abend im Capitol bleibt vielen das Lachen im Hals stecken – etwa, wenn Bug sagt: „Ich könnte auf der Hauptstraße jemanden erschießen, das würde mir niemand übelnehmen.“ Da ist Bug gefährlich nahe an jenem Bild von Donald Trump, wie es oft präsentiert wird. Mit gemischten Gefühlen blickt der Schauspieler auf die US-Wahl am 3. November. Mit Trumps Wiederwahl gäbe es wenig Hoffnung auf eine Überwindung der Spaltung in den USA, sagt Bug. Populismus sei aber überall ein süßes Gift. „Erschreckend ist, dass Amerika ein Blick ist auf das, was auch bei uns Realität sein kann.“ Und frustrierend sei, dass ihm auch zu Herausforderer Joe Biden wenig Positives einfalle.

Würde Trumps Wahlniederlage das Ende des Stücks bedeuten? „Das hat mich mein Sohn auch gefragt, weil er Angst hat um Papas Job“, sagt Bug und lacht. Deswegen drücke er dem Amtsinhaber aber bestimmt nicht die Daumen. „Ich würde mir in Bezug auf Trump durchaus so etwas wie ein Stockholm-Syndrom attestieren. Schließlich ist der Mist, den er von sich gibt, mein tägliches Brot geworden.“ dpa

