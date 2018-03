EU soll ganze Region fördern

Anzeige

Rhein-Neckar.Der Verbandsvorsitzende Stefan Dallinger (Bild) hat sich für ein gemeinsames EU-Förderprogramm der Metropolregion Rhein-Neckar ausgesprochen. „Es gibt leider kein Programm der drei Bundesländer für die Metropolregion“, sagte der CDU-Landrat der Deutschen Presse-Agentur. EU-Fördergelder würden nur in jene Regionen gegeben, die Brüssel vorgebe. „Und in der Lesart von Brüssel liegen Regionen in Bundesländern“, so Dallinger. Die Metropolregion sei jedoch auch dazu da, Grenzen zu überwinden – zum Beispiel durch ein gemeinsames Förderprogramm. „Daran müssen wir ständig arbeiten, das ist wirklich eine Herkulesaufgabe“, sagte er.

Dallinger wünscht sich zudem eine bessere Abstimmung zum Beispiel bei Planungsthemen. „Da passt einiges noch nicht richtig zusammen“, räumte der Verwaltungsjurist ein. Als Beispiel nannte er die Windkraft. „Da plant ein Partner von uns unabgestimmt mit den anderen Partnern – da müssen wir besser werden. Wir haben noch Hausaufgaben in der Region zu erledigen.“

Fortschritt bei Digitalisierung

Mehr als zehn Jahre nach dem Start des Gemeinschaftsprojekts sieht Dallinger die Metropolregion Rhein-Neckar „im Realbetrieb angekommen“. Er empfinde das Gebiet etwa als „Modellregion für Digitales“, betonte der 55-Jährige. „Die Digitalisierung schreitet voran, das werden wir mit konkreten Projekten belegen – zum Beispiel ein digitales Bauamt, in dem Planungen ausschließlich elektronisch übermittelt werden können.“ Einiges an Infrastruktur sei aber noch nötig.