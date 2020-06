Europameister in Weinheim

Weinheim.Weinheim hat einen neuen prominenten Mitbürger. Seit einigen Wochen lebt Markus Babbel mit seiner Ehefrau Tina und seiner vierjährigen Tochter Carlotta in der Zweiburgenstadt. „Heimat ist ein Gefühl“ hat der Fußball-Europameister von 1996 und UEFA-Cup-Sieger jetzt im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters Manuel Just ins Goldene Buch geschrieben. Just ist nach eigenen Angaben Bayern-Fan seit Kindesbeinen. Babbels erfolgreichste Zeit im Trikot der Münchner erlebte der heutige OB als Jugendlicher. „Wir fühlen uns superwohl in Weinheim“, berichteten Markus Babbel und seine Frau, die Fernsehjournalistin Tina Babbel (früher Tina Ries). Die beiden lernten sich kennen, als der heute 47-jährige gebürtige Bayer zwischen 2012 und 2014 als Trainer bei der TSG Hoffenheim verpflichtet war. Tina Babbel stammt aus Viernheim. Jetzt haben sie eine Wohnung in Weinheim bezogen. sal (Bild: Stadt Weinheim)

