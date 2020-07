Ex-Partner betäubt und die Pulsadern aufgeschnitten - zwei Frauen in Untersuchungshaft

Angelbachtal.Zwei Frauen im Alter von 35 und 57 Jahren sollen versucht haben, in Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) den getrennt lebenden Ehemann der Jüngeren zu töten. Die beiden Verdächtigen wurden am vergangenen Dienstag festgenommen und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg am Freitag mitteilten, soll die ehemalige Partnerin das Opfer am Sonntag, 10. Mai, besucht haben und dem Mann heimlich stark sedierende Medikamente verabreicht haben. Als dieser erheblich benommen zu Bett gegangen war, soll sie das Haus zunächst verlassen haben.

Wie vorher verabredet, soll dann die 57-jährige Freundin der Ehefrau zum Tatort zurückgekehrt und dem Schlafenden die Pulsadern aufgeschnitten haben, um dessen Tod als Suizid aussehen zu lassen.

Als das Opfer aber überraschend hochschreckte, musste die 57-Jährige die Flucht ergreifen. Der Schwerverletzte konnte sich zu Nachbarn schleppen, die den Rettungswagen verständigten, weshalb er überlebte.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft - insbesondere auch zum Motiv – dauern an.