Exhibitionist belästigt Frauen am Hauptbahnhof

Heidelberg.Ein bislang unbekannter Mann hat am Heidelberger Hauptbahnhof mehrere Frauen sexuell belästigt. Laut Polizeiangaben trat der Exhibitionist am Samstag gegen 6.45 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle drei weiblichen Fahrgästen mit entblößtem Geschlechtsteil gegenüber. Als die Polizei am Willy-Brandt-Platz eintraf, hatte sich der Unbekannte aber bereits in Richtung Kurfürsten-Passage entfernt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-44 44 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.10.2020