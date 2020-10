Exhibitionist in der Fügenanlage - Zeuge gesucht

Bobenheim-Roxheim.Ein Exhibitionist soll sich am Mittwochnachmittag in der Fügenanlage in Bobenheim-Roxheim einem Mädchen unsittlich präsentiert haben. Nach Angaben der Polizei meldete gegen 16 Uhr eine Zeugin, dass ihr ein bislang unbekanntes Mädchen dies erzählt habe. Im Rahmen der erfolglosen Fahndung nach dem Exhibitionisten konnte eine weitere Zeugin ausfindig gemacht werden. Diese beschrieb den Täter als männlich, etwa 40 Jahre alt, lichtere Haare, graues oder bläuliches T-Shirt mit Streifen, Jeans.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, insbesondere nach dem etwa 12-jährigen Mädchen. Hinweise an die Beamten unter der Rufnummer 06237/9341100.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020