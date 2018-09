Exotische Tiere landen im Wald

Landau.„Billigheim“ liegt auf einem Baumstamm unter der Wärmelampe und ist gerade aus der Haut gefahren. Der Tigerpython lebt seit April im Landauer Reptilium, weil ihn sein Halter auf einem Radweg bei Billigheim in der Südpfalz ausgesetzt hat. „In jedem Terrarium hier lebt mindestens ein Findling oder ein vom Zoll beschlagnahmtes Tier“, erklärt Uwe Wünstel, der den Reptilienzoo 2004 gegründet und damit sein Hobby zum Beruf gemacht hat. „Wir haben mit 600 Tieren angefangen, heute leben 1200 bei uns, die meisten davon wurden ausgesetzt“, berichtet er. Allein 1100 Großschlangen, Leguane oder Schildkröten würden ihm jedes Jahr angeboten. „Aber die Kapazitäten haben wir gar nicht.“

Allein für die bei Hobbyhaltern äußerst beliebten Großleguane brauche man einen 20 Quadratmeter großen Raum, um ein Männchen und zwei bis drei Weibchen artgerecht zu halten. „Diese Leguane werden bis zu 1,80 Meter groß. Außerdem sind sie bissig, aggressiv und zählen nicht umsonst zu den gefährlichen Tieren.“

Kein Problem für heimische Arten

„Billigheim“, der nach seinem Fundort benannt wurde, lebt mit einem gelb-weiß gefleckten Albino-Python und einem Netzpython zusammen. „Das tun sie auch in ihrer Heimat Südostasien. Allerdings gibt es in der freien Wildbahn keine Albinos, die wurden gezüchtet, weil sie so gut in Designerwohnungen passen“, sagt Wünstel ernst. Königspythons seien „der Haustier-Klassiker“, weil es eine ruhige Schlangenart sei, die maximal zwei Meter lang werde. „Der würgt nur, was er auch fressen kann. Einen Rehpinscher würde er als Beute betrachten, aber für einen Menschen ist er keine Gefahr.“

Die Abgottschlange nebenan wurde bei Mannheim, ein Teppichpython in der Südwestpfalz eingesammelt und der grüne Leguan im Kreis Südliche Weinstraße. „Diese Tiere brauchen bis zu sieben Jahre bis sie ausgewachsen sind. Vor etwa zehn Jahren gab es einen Reptilien-Boom und viele haben sich für 60 Euro einen kleinen niedlichen Tigerpython gekauft, ohne zu wissen, dass diese Art mal 80 Kilo schwer und sieben Meter lang wird und einen Menschen umbringen kann“, sagt Wünstel. Er rechnet damit, dass der Höhepunkt des „Aussetz-Booms“ noch nicht erreicht ist.

Anders als beispielsweise in den Everglades in Florida werden ausgesetzte Großschlangen in der Pfalz nicht zu einem Problem für einheimische Arten. „Der Winter regelt viel, nur einige Schildkrötenarten überleben die Kälte.“ Von einem generellen Haltungsverbot für Reptilien hält Wünstel indes nichts. Er plädiert für einen Sachkundenachweis – „und zwar vom Kanarienvogel bis zum Pferd“. Weil selbsternannte Tierfreunde nichts über Lebensraum und -gewohnheiten ihrer Lieblinge wissen, hielten sie diese falsch.

Stummer Hilfeschrei

„Ich habe Leute hier gehabt, die mir erzählen, dass ihr Leguan nicht im Terrarium, sondern wie ein Hund mit in der Wohnung lebt. Da aber die wenigsten Menschen 33 bis 35 Grad Lufttemperatur und 80 bis 90 Prozent Feuchtigkeit im Haus haben, ist es dem Leguan dauerhaft zu kalt, er fährt seinen Stoffwechsel herunter, bekommt Probleme mit Verdauung und Häutung und stirbt ganz langsam.“ Kein Wunder schlüpfe er unter das T-Shirt seines „Herrchens“ und krieche auf dessen Bauch. „Der ist nicht anhänglich, das ist der einzige warme Platz in der Wohnung.“

Wenn ein Leguan beim Streicheln die Augen schließe, sei das kein Ausdruck von Wohlgefühl, „dann ist er gestresst, das ist ein stummer Hilfeschrei.“ Auch Einzelgänger wie Bartagamen zusammenhalten zu wollen, sei keine gute Idee: „Sobald sie geschlechtsreif werden, kämpfen sie ums Territorium und bringen sich um.“ Das Reptilium biete deshalb Haltungsseminare und Einzelberatungen mit den Tierpflegern an. Jeder Findling müsse im Reptilium erst einmal vier Wochen in Quarantäne: „Wir machen viele Untersuchungen, um auszuschließen, dass die Neulinge ansteckende Krankheiten haben“, so Wünstel.

Neue Halle angemietet

Um auch größere Zugänge bewältigen zu können, hat der Reptilienzoo eigens eine benachbarte Halle angemietet. „Einmal kamen 163 Pfeilgiftfrösche, die in Deutschland gezüchtet worden sind und nach Asien geschmuggelt werden sollten. Ein anderes Mal stand ein Karton voller Leopardengeckos auf unserem Mülleimer.“ Pro Tier fielen etwa 60 Euro Untersuchungskosten an.

„Meine Handynummer haben alle: Zoll, Feuerwehr und Polizei“, sagt Wünstel, der schon manche samstägliche Grillparty plötzlich verlassen musste. „Jeder Anruf ist spannend. Wir haben schon eine ausgewachsene Schnappschildkröte vor einem Kindergarten in Kaiserslautern eingefangen.“

