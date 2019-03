Explosion in Birkenau-Löhrbach: Haftbefehl gegen 59-jährigen Hausbesitzer

Darmstadt/Birkenau-Löhrbach.Gegen den 59-Jährigen, der für die verheerende Explosion seines Hauses in Birkenau-Löhrbach verantwortlich sein soll, hat das Amtsgericht Bensheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Dem Mann wird vorgeworfen, sein Einfamilienhaus am Freitagmorgen zerstört zu haben, um auf diese Weise der gerichtlich angeordneten Zwangsversteigerung des Anwesens zuvorzukommen.

Durch die Explosion und dem anschließenden Feuer brannte das Haus bis auf die Grundmauern nieder, Gebäudeteile wurden bis zu 50 Meter weit geschleudert und ein Nachbarhaus beschädigt. Verletzt wurde bei der Explosion glücklicherweise niemand. Brandexperten prüfen nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch, ob die im Haus aufgefundenen Gasflaschen im Zuge des Feuers oder vor Brandausbruch zur Herbeiführung der Explosion gezündet wurden.

Nach dem 59-Jährigen wurde seit Freitag öffentlich gefahndet. Er wurde am gestrigen Sonntagmorgen bei der Rückkehr zu den Trümmern seines Hauses festgenommen. Der Beschuldigte hat laut Staatsanwaltschaft bisher keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht.