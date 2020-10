Explosion in Garage - Einsatzort großräumig abgesperrt

Zwingenberg.In einer Garage in einem Wohngebiet in Zwingenberg ist es am Freitagabend zu einer Explosion gekommen. Die

Garage wurde nach ersten Informationen der Polizei offenbar komplett zerstört, auch an angrenzenden Häusern soll es zu Sachschäden gekommen sein. Der Einsatzort in der Straße "Im Alten Graben" wurde großräumig abgesperrt. Über verletzte Personen war zunächst nichts bekannt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am späten Abend nach wie vor im Einsatz.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.10.2020