Explosion vor Zwangsversteigerung

Birkenau-Löhrbach.Mehr als ein qualmender Trümmerhaufen ist um 9 Uhr auf dem Anwesen in der Buchklinger Straße nicht mehr zu sehen. Wo vor zwei Stunden noch ein Haus stand, liegen jetzt Balken, Steine und Scherben kreuz und quer herum. Etwa um 7.45 Uhr ist gestern im Birkenauer Ortsteil Löhrbach (Kreis Bergstraße) ein Knall zu hören. Nach einer Explosion brennt das Gebäude vollständig aus. Rund 80 Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Die Hintergründe des Brandes sind noch weitgehend unklar. Das zerstörte Haus jedoch hätte an diesem Freitagmorgen vor dem Amtsgericht in Fürth zwangsversteigert werden sollen. Über den Aufenthaltsort des 59-jährigen Bewohners ist derzeit nichts bekannt. Nach ihm fahndet die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Auch die Umstände, die zu dem Brand geführt haben, sind noch unklar. Beamte des Hessischen Landeskriminalamtes unterstützen die Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort. „Wir wissen nicht, ob es zuerst zum Brand und danach zur Explosion gekommen ist oder umgekehrt“, sagt Christiane Kobus, Sprecherin des Präsidiums Südhessen. Durch die Wucht der Explosion sind Gebäudeteile bis zu 50 Meter weit geschleudert worden. Ein benachbartes Haus wurde derart beschädigt, dass die zwei Bewohner es aus Sicherheitsgründen verlassen müssen. Verletzt wurde bei dem Vorfall jedoch nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand.

Die Löscharbeiten waren nach eineinhalb Stunden beendet. Anschließend liefen Beamte das Trümmerfeld mit Spürhunden ab, um nach dem einzigen Bewohner zu suchen. Er konnte jedoch nicht gefunden werden. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich nun auf den verschwundenen 59-Jährigen. Nach Joachim Kohl fahnden die Behörden mit einem Lichtbild (kleines Bild). Gegen ihn besteht der Verdacht der besonders schweren Brandstiftung, wie die Beamten am Nachmittag mitteilten. Hinweise zum Verbleib des Mannes nimmt die Polizei unter Telefon 06252/70 60 entgegen. awe (BIld: pol)

