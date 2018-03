Fachkraft wusste nichts von kritischem Zustand

Anzeige

Frankenthal.Medizinische Dokumentationen, Übergabe-Gepflogenheiten bei Schichtwechseln und die die Todesnacht einer erst 62 Jahre alten Bewohnerin standen gestern beim Prozess um die Pflegeheim-Morde von Lambrecht im Mittelpunkt. Auf der Anklagebank sitzen Celina M. (27), der 24-jährige Danny L. und Michael K. (48), die nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft aus Langeweile in wechselnder Besetzung zwei Menschen heimtückisch ermordet haben. Eine dritte Frau überlebte einen Angriff nur knapp. Zudem werden ihnen Misshandlungen und sexuelle Übergriffe – von denen sie Fotos und Handy-Videos gemacht haben sollen – sowie Diebstahl vorgeworfen.

Die Pflegeberichte der 62 Jahre alten Frieda M. (Name geändert), die gestern verlesen wurden, belegen, dass die chronisch kranke Frau kurz vor ihrem Tod mehrfach wegen Unterzuckerung behandelt werden musste. Die Anklage geht davon aus, dass der „fordernden Patientin“ so lange Insulin gespritzt wurde, bis sie gestorben sei. Frieda M. war am Tag vor ihrem Tod durch einen Notarzt eine Infusion mit Zuckerlösung gelegt worden. Passend dazu gibt es in den sichergestellten Handys einen Chat, in dem Michael K. an Danny L. schreibt, dass dieser den Tropf abstellen und in seiner Nachtschicht dafür sorgen soll, dass M. stirbt.

Eine 57-jährige Altenpflegerin – die in jener Nacht als einzige Fachkraft für zwei Wohnbereiche zuständig war – erinnert sich im Zeugenstand vage an die Vorkommnisse: Danny L. habe ihr mitgeteilt, dass die 62-Jährige „keine Vitalzeichen“ mehr zeige. „Ich bin in das Zimmer gegangen, habe weder Atmung noch Puls festgestellt und die Notdienstzentrale angerufen“, berichtet sie. Als K.’s Verteidiger Timo Korn fragt, warum sie nicht versucht habe, die Bewohnerin zu reanimieren, zuckt sie mit den Schultern: „Die war schon ganz weiß.“ Zudem müsse das der Notdienst entscheiden, dem sie telefonisch Namen, Alter und die Situation durchgegeben habe. „Die wollten in zwei Stunden jemanden zur Leichenschau vorbeischicken.“ Eine generelle Dienstanweisung, wie mit leblosen Personen umzugehen sei, gebe es in dem Heim nicht.