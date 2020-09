Fachpersonal für Kitas fehlt

Rhein-Neckar.Kommunen benötigen Unterstützung bei der Umsetzung der Forderung nach mehr Kleinkindbetreuung – es fehlt vor allem am qualifizierten Personal: Das ist ein Fazit, das das Präsidium des Städtetages aus einem Treffen in Mannheim zieht. Eine Million Plätze seien zusätzlich notwendig, um den Rechtsanspruch zu erfüllen – und 7,5 Milliarden Euro an Investitionen.

Der stellvertretende Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister Heidelbergs, Eckart Würzner, sagte: „Eltern und Kinder benötigen Betreuungsplätze mit qualifiziertem Personal und nicht nur ein politisches Versprechen durch einen Rechtsanspruch. Schon jetzt suchen die Städte händeringend nach Erzieherinnen und Erziehern und Sozialpädagogen. Für den größten Teil der Grundschüler bis 2025 Betreuung in hoher Qualität anzubieten, ist faktisch unmöglich. Wir brauchen einen realistischen Zeitplan, ausreichend Geld und eine Ausbildungsoffensive für das pädagogische Personal. Sonst gelingt der Rechtsanspruch nicht.“

Zwar würden der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz und der Ausbau der Betreuung von Grundschulkindern als sinnvoll erachtet. Bund und Länder verhandelten aber derzeit ohne Kommunen über die Finanzierung, heißt es in einer Mitteilung: „Die Städte müssen endlich mit an den Tisch. Schließlich sollen die Städte den Rechtsanspruch vor Ort sicherstellen.“ Der Städtetag plädiert für eine Umsetzung des Rechtsanspruchs – aber gestaffelt nach Altersgruppen.

