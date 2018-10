Fahndung mit Bildern

NUssloch.Nach einem Überfall auf eine 17-Jährige in Nussloch fahndet die Polizei mit diesen beiden Phantombildern nach den Tätern. Sie haben den Ermittlern zufolge die Schülerin am Montag kurz nach 20 Uhr in der Unterführung zwischen Mühl- und der Römerstraße angesprochen und Geld gefordert. Als die Jugendliche sagte, dass sie keines habe, schlug ihr einer der Männer zweimal mit der Faust ins Gesicht.

