Fahrbahnen der A5 werden umgelegt

Rhein-Neckar. An der Baustelle auf der A 5 südlich des Walldorfer Kreuzes beginnt ab Montag, 2. Dezember, die erste Hauptphase der Sanierungsarbeiten. Damit ändert sich auch die Verkehrsführung. Weil die Fahrbahnen in Richtung Karlsruhe abgebrochen und neu aufgebaut werden, wird der Verkehr bereits in der Nacht von Montag, 25. November, auf Dienstag, 26. November, umgelegt. Danach wird die Baustelle eingerichtet.

Für die staugeplagten Verkehrsteilnehmer rund ums Walldorfer Kreuz ändert sich außer der Wegeführung freilich nichts. Es bleibt weiterhin bei zwei statt drei Fahrspuren. Seit September hatten Bauarbeiter im Bereich zwischen dem Autobahnkreuz und St. Leon-Rot den linken Fahrstreifen verstärkt, weil dieser ab Dezember statt des Überhol- auch den Schwerlastverkehr aufnehmen muss.

Nun werden die Spuren in Richtung Karlsruhe zwischen den Ortsteilen St. Leon und Rot ein halbes Jahr lang auf einer Länge von einem Kilometer saniert. Dazu müssen auch die drei Brücken abgerissen werden, die die Ortsteile unter der Autobahn hindurch verbinden. Außerdem wird die Lärmschutzwand westlich der Autobahn abgerissen und höher wieder neu aufgebaut. Nicht zuletzt deshalb wird auch die Roter Straße, die als Landesstraße 546 unter der Autobahn hindurch führt, ab Dienstag, 26. November, bis voraussichtlich Donnerstag, 5. Dezember, halbseitig gesperrt. Eine kameragesteuerte Ampelanlage regelt den Verkehr. Daran schließt sich eine Vollsperrung der Landesstraße für mindestens acht Werktage an. Dann werden die Bauarbeiter die Unterführung der Autobahn abbrechen.

65 Millionen Kosten

Das Regierungspräsidium Karlsruhe lässt die A 5 zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Kronau auf eine Länge von rund sechs Kilometern sanieren. Zunächst werden die Fahrbahnen in Richtung Karlsruhe repariert. Nach zwei Monaten Baustellenpause im Juli und August sind die Gegenfahrbahnen an der Reihe. Die Baustelle soll bis Mitte 2021 dauern.

Insgesamt kostet die Sanierung des Autobahnstücks inklusive Brückenarbeiten, Sanierung der Anschlussstelle Kronau und verbesserten Lärmschutzes für St. Leon-Rot insgesamt 65 Millionen Euro. (bjz)

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 24.11.2019