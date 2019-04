Fahrenden Fernzug beschossen

Ladenburg.Auf der Fahrt von Berlin nach Saarbrücken ist ein ICE von Unbekannten aus einer Luftdruckwaffe beschossen worden. Wie die Bundespolizei Karlsruhe mitteilte, meldete ein Reisender am Donnerstag gegen 22.50 Uhr bei Ladenburg Schäden an einer Scheibe. Die Deutsche Bahn stellte beim nächsten Halt mehrere Beschädigungen an der Außenseite des Fernzuges fest. Die 150 Reisenden seien in Mannheim in andere Züge umgestiegen.

Nur äußere Scheibe beschädigt

„Es sind Türen, Fenster und Wände von vier Waggons betroffen, die jetzt in Frankfurt untersucht werden“, berichtet eine Polizeisprecherin. Da nur das Glas der äußeren Scheibe der Doppelverglasung betroffen war, seien die Passagiere zu keiner Zeit gefährdet gewesen. Zunächst war unklar, was die Schäden verursacht hatte. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass der Zug mit einem Luftdruckgerät, vermutlich einer Pistole, beschossen wurde. Projektile wurden keine gefunden, da der genaue Ort des Vorfalls unklar ist. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen unter: 0721/12 01 60. sin

