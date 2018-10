Fahrer eingeklemmt

Die A 6 war für die Bergung über mehrere Stunden voll gesperrt. © Priebe

Rhein-Neckar.Ein Zusammenstoß zweier Lastwagen hat gestern auf der A 6 für Chaos gesorgt. Ein polnischer Kraftfahrer wurde zudem schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war der Mann gegen 13 Uhr vor der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg, Fahrtrichtung Heilbronn, mit seinem Gespann am Stauende auf einen anderen Lkw aufgefahren. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Da alle Spuren blockiert waren, wurde die A 6 voll gesperrt. Der Verkehr staute sich bis zu zehn Kilometer zurück. jei

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/region

Video Lokales Wiesloch: A6 nach Lkw-Zusammenstoß voll gesperrt Wiesloch, 05.10.2018: Nach einem Auffahrunfall zweier Lkw am Freitagnachmittag ist die A6 in Richtung Heilbronn immer noch voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, blockieren die verunglückten Lastzüge den rechten und linken Fahrstreifen. Wiesloch, 05.10.2018: Nach einem Auffahrunfall zweier Lkw am Freitagnachmittag ist die A6 in Richtung Heilbronn immer noch voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, blockieren die verunglückten Lastzüge den rechten und linken Fahrstreifen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.10.2018