Fahrer stirbt bei Kollision mit Pfeiler

Waibstadt.Bei einem Verkehrsunfall in Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) ist in der Nacht auf gestern ein 28-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer kurz nach Mitternacht in nördlicher Richtung auf der B 292 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache dicht hinter dem Ortseingang von der Fahrbahn abkam und gegen einen Brückenpfeiler prallte. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung der Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174 41 40 mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg in Verbindung zu setzen. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.09.2018