Fahrer stirbt bei Unfall

Rhein-NEckar.Ein tödlicher Unfall hat sich gestern am späten Vormittag am Walldorfer Kreuz ereignet. Der 31-jährige Fahrer eines Lkw starb noch an der Unfallstelle. Der Mann war auf der A 6 aus Sinsheim unterwegs und wollte am Walldorfer Kreuz auf die A 5 in Richtung Basel abbiegen. Wie die Polizei berichtete, kam er in der Auffahrt aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn an. Der Sattelzug kippte auf die Seite und blieb im Straßengraben liegen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war kein weiteres Fahrzeug beteiligt. Während der Bergung des Unglücksfahrzeugs, an dem auch die Mannheimer Feuerwehr beteiligt war, blieb die Auffahrt von der A 5 zur A 6 in Richtung Süden bis in die Abendstunden gesperrt. Es bildeten sich kilometerlange Staus. bjz

