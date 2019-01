Fahrer vollständig nüchtern

Heppenheim.Bei dem tödlichen Unfall auf einem Parkplatz an der A 5 bei Heppenheim war kein Alkohol im Spiel. Der Fahrer, der mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto prallte und eine Frau tödlich verletzte, war vollständig nüchtern. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt gestern mit. Ergeben habe das die Auswertung einer Blutprobe. Wie der Sprecher sagte, wird weiter gegen den 18 Jahre alten Fahrer wegen gemeingefährlichen Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Der Mann prallte am 30. Dezember auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle mit seinem Auto gegen das geparkte Auto einer Familie aus Düsseldorf und verletzte die 39 Jahre alte Frau tödlich. Auch ihr zehn Jahre alter Sohn wurde verletzt, konnte am Tag nach dem Unfall die Klinik aber verlassen, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Der Vater war auf dem Parkplatz „Fuchsbuckel“ an der A 5 auf der Toilette gewesen, als der Wagen des 18 Jahre alten Fahrers in das Familienauto krachte. Der Vater erlitt einen Schock. Der Verursacher hat keinen Führerschein. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019