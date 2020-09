Fahrkartenautomat gesprengt

Malsch.Weil sie in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) einen Fahrkartenautomaten aufgesprengt haben sollen, hat die Polizei am frühen Montagmorgen zwei 20 und 21 Jahre alte Männer festgenommen. Ein Zeuge hatte eine laute Detonation am Bahnhof Rot-Malsch gehört und die Polizei alarmiert. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung sei wenige Minuten danach an der B 3 bei Wiesloch ein Auto kontrolliert worden, in dem die beiden Männer saßen.

Im Fahrzeuginneren seien Gegenstände entdeckt und sichergestellt worden, die zur Sprengung eines Fahrkartenautomaten gedient haben könnten. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. sin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020